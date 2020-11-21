Ведущий рассказал, что одно из самых любимых его занятий в выходные — семейный просмотр фильмов и мультфильмов, но периодически телевизор приходится охранять от незаконных посягательств.
«Дети смешно называют это "засосать фильм". Мелкие, конечно, постоянно разводят нас включить что-нибудь 18+, особенно их привлекают ужасы, но мы держим оборону», — написал Шепелев.
В списке любимых фильмов семьи Шепелевых: «Ночь в музее», «Назад в будущее», «Один дома», «Джуманджи»., «Индиана Джонс», «Валли» и «История игрушек-4».
Подписчики предложили ведущему свои любимые ленты, но отдельные пользователи обратили внимание на фото, прикрепленное к посту. Поклонников смутил сундук, исполняющий роль книжного столика в гостиной Шепелева.
«Флажок-то на комоде не русский», — заметила одна из подписчиц.
На предмет мебели нанесен рисунок в виде британского флага, на снимке ведущий положил на него ноги.
Сыну ведущего Шепелева Платону сейчас 7 лет. Мальчик родился в гражданском браке шоумена с певицей Жанной Фриске, которая умерла в 2015 году.
Несколько дней назад ведущий раскрыл имя своей новой девушки, которой сделал предложение. Избранницей Шепелева стала архитектор и дизайнер Екатерина Тулупова. Пара познакомилась благодаря детям, которые ходят в один детский сад.