Уроженец Минска, российский ведущий Дмитрий Шепелев поделился информацией о том, каким именно способом любит проводить время в кругу своей семьи. Вместе с шоуменом теперь проживает не только его сын от певицы Жанны Фриске, но и новая избранница с ребенком. Пост он выложил в Instagram 20 ноября

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«Дети смешно называют это "засосать фильм". Мелкие, конечно, постоянно разводят нас включить что-нибудь 18+, особенно их привлекают ужасы, но мы держим оборону», — написал Шепелев.

В списке любимых фильмов семьи Шепелевых: «Ночь в музее», «Назад в будущее», «Один дома», «Джуманджи»., «Индиана Джонс», «Валли» и «История игрушек-4».

Подписчики предложили ведущему свои любимые ленты, но отдельные пользователи обратили внимание на фото, прикрепленное к посту. Поклонников смутил сундук, исполняющий роль книжного столика в гостиной Шепелева.

«Флажок-то на комоде не русский», — заметила одна из подписчиц.

На предмет мебели нанесен рисунок в виде британского флага, на снимке ведущий положил на него ноги.

Сыну ведущего Шепелева Платону сейчас 7 лет. Мальчик родился в гражданском браке шоумена с певицей Жанной Фриске, которая умерла в 2015 году.

Несколько дней назад ведущий раскрыл имя своей новой девушки, которой сделал предложение. Избранницей Шепелева стала архитектор и дизайнер Екатерина Тулупова. Пара познакомилась благодаря детям, которые ходят в один детский сад.