Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова накануне очередной годовщины Евромайдана 2013—2014 гг. записала видеообращение, в котором отчиталась о ходе расследований тех событий. Ролик опубликован 20 ноября в YouTube

В субботу, 21 ноября, на Украине отмечается День достоинства и свободы, приуроченный к годовщине начала майданов 2004 и 2013–2014 гг. Правоохранительные органы страны до сих пор расследуют ряд эпизодов 6-летней давности, на днях стало известно, что Госбюро расследований вызвало на допрос ряд ключевых лидеров и участников госпереворота. Также накануне СБУ провела обыски в музее так называемой Революции достоинств, его руководство подозревают в воровстве денег, выделенных на увековечивание памяти погибших евромайдановцев. Обворованные майданом, или Плоды национального просвещения © РИА Новости, Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

По словам Венедиктовой, в настоящий момент 86 дел по майдану переданы в суд, обвиняемыми по ним проходят 176 человек. Еще 60 уголовных дел находятся на стадии досудебного расследования. Только с начала года, подчеркнула генпрокурор, подозрение было сообщено 37 лицам, подавляющее большинство из которых — бывшие на тот момент сотрудники правоохранительных органов, а также несколько судей и прокуроров. Иными словами, нынешнее следствие интересуют в первую очередь противники майдана, а также представители силовых структур времен Виктора Януковича.

«Мы движемся к результатам расследования трагических эпизодов Революции Достоинства и событий и обстоятельств, повлекших и сопровождавших массовые протесты, несмотря на любые преграды и критику», — заявила Венедиктова.

Она добавила, что во время противостояния 2013–2014 гг. погибли 78 гражданских лиц и 13 правоохранителей.