В Дании вслед за норками приговорили к смерти 25 тыс. цыплят - названа причина
В Дании вслед за норками приговорили к смерти 25 тыс. цыплят - названа причина
© РИА Новости, Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк
Власти страны обеспокоены тем, что мутировавшая форма коронавируса, обнаруженная у норок, способна снизить эффективность будущей вакцинации населения.

Главный врач Ирландии Тони Холохан считает, что выращиваемая в стране популяция норки должна быть уничтожена. В письме, адресованном министерству сельского хозяйства, Холохан отметил, что зверьки будут представлять «постоянную угрозу для здоровья населения», если вариант COVID-19, обнаруженный на фермах Дании, станет «доминирующим штаммом вируса». Он добавил, что всех норок следует срочно уничтожить.

Ирландская национальная телекомпания RTÉ сообщила, что у властей пока нет планов по проведению забоя, но официальные лица из Министерства сельского хозяйства проинформировали владельцев ферм в графствах Лиишь, Керри и Донегол, что это произойдет. А в программе правительства уже есть обязательство по поэтапному отказу от выращивания норки в Ирландии.

В начале ноября в Дании у норок выявили мутировавший коронавирус, после чего их решили массово убивать на фермах и сжигать.