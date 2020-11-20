Власти страны обеспокоены тем, что мутировавшая форма коронавируса, обнаруженная у норок, способна снизить эффективность будущей вакцинации населения.
Главный врач Ирландии Тони Холохан считает, что выращиваемая в стране популяция норки должна быть уничтожена. В письме, адресованном министерству сельского хозяйства, Холохан отметил, что зверьки будут представлять «постоянную угрозу для здоровья населения», если вариант COVID-19, обнаруженный на фермах Дании, станет «доминирующим штаммом вируса». Он добавил, что всех норок следует срочно уничтожить.
Ирландская национальная телекомпания RTÉ сообщила, что у властей пока нет планов по проведению забоя, но официальные лица из Министерства сельского хозяйства проинформировали владельцев ферм в графствах Лиишь, Керри и Донегол, что это произойдет. А в программе правительства уже есть обязательство по поэтапному отказу от выращивания норки в Ирландии.
В начале ноября в Дании у норок выявили мутировавший коронавирус, после чего их решили массово убивать на фермах и сжигать.