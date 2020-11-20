Три норковых хозяйства в Ирландии заявили, что их питомцев придется забить, чтобы остановить вероятное распространение мутировавшей формы коронавируса. Об этом 19 ноября сообщает ВВС

В Дании вслед за норками приговорили к смерти 25 тыс. цыплят - названа причина © РИА Новости, Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк

Главный врач Ирландии Тони Холохан считает, что выращиваемая в стране популяция норки должна быть уничтожена. В письме, адресованном министерству сельского хозяйства, Холохан отметил, что зверьки будут представлять «постоянную угрозу для здоровья населения», если вариант COVID-19, обнаруженный на фермах Дании, станет «доминирующим штаммом вируса». Он добавил, что всех норок следует срочно уничтожить.

Ирландская национальная телекомпания RTÉ сообщила, что у властей пока нет планов по проведению забоя, но официальные лица из Министерства сельского хозяйства проинформировали владельцев ферм в графствах Лиишь, Керри и Донегол, что это произойдет. А в программе правительства уже есть обязательство по поэтапному отказу от выращивания норки в Ирландии.

В начале ноября в Дании у норок выявили мутировавший коронавирус, после чего их решили массово убивать на фермах и сжигать.