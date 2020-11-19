Возможно, при президентстве Джо Байдена США позволяет Европе пользоваться «Северным потоком-2», но взамен они могут потребовать от нее уступок в других отраслях. Об этом рассказал директор Института политических исследований Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру

Сергей Марков: кто он © РИА Новости, Нина Зотина Юлиан Рёпке выразил мнение, что надежды Берлина на смягчение риторики США по газопроводу «Северный поток — 2» после прихода Джо Байдена не оправдаются. Он призвал готовиться к тому, что в новом году Вашингтон продолжит закручивать гайки в этом вопросе.

«Может быть, Европе будет позволено иметь российский газ. Но в ответ на это от немцев могут потребовать уступок в других сферах. Условно говоря, они разрешат немцам достроить «Северный поток-2», но взамен потребуют усилить поддержку репрессивного русофобского режима Украины», — рассуждает эксперт.

Политолог считает, что Байден не перестанет воспринимать Европу как экономических конкурентов глобальных американских компаний, но по всем геополитическим вопросам и вопросам безопасности произойдет резкое улучшение.

У некоторых российских экспертов и политиков есть надежда, что европейцы отговорят американцев от продолжения санкций, но, с большей долей вероятности, американцы уговорят европейцев усилить антироссийские санкции, добавил Марков.

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