Прирост новых коронавирусных больных в Одесской области за последние сутки составил 630 человек, а всего в регионе 35 тысяч инфицированных COVID-19, и это 3-е место по стране.
Одесский врач, пожелавшая остаться неизвестной, назвала происходящее «ковидным коллапсом» и заявила, что в больницу сейчас попасть практически невозможно даже по знакомству.
«Обещали бесплатную КТ больным с подозрением на ковид, по факту этого нет. Места в больницах даже говорить не хочу — опять полная ж*па. Маски по-прежнему для слабаков, одесситы считают… Каждый день с ковидными работаю, доплаты не положены», — сказала медик.
Одесский волонтер Екатерина Ножевникова утверждает, что кислородных концентраторов критически не хватает, что периодически приводит к дракам, когда пациенты просто выдирают маску друг у друга. Но настоящий шок, по словам общественницы, вызывает тот факт, что больницы принимают уже только тех пациентов, которые дошли до крайних стадий развития COVID-19 и просто задыхаются.
За последние сутки на Украине зарегистрировано почти 12,5 тысячи новых случаев болезни, более 10 тысяч человек скончалось, причем 256 из них — за последние сутки, и это новый рекорд смертности.