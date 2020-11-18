Одесская область бьет рекорды по числу заболевших коронавирусом, а в больницы принимают только самых тяжелых больных, которые уже не могут дышать самостоятельно, пишет Obozrevarel 18 ноября

Не до песен: Меладзе посетил больных коронавирусом, но не нашел понимания — видео © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

Одесский врач, пожелавшая остаться неизвестной, назвала происходящее «ковидным коллапсом» и заявила, что в больницу сейчас попасть практически невозможно даже по знакомству.

«Обещали бесплатную КТ больным с подозрением на ковид, по факту этого нет. Места в больницах даже говорить не хочу — опять полная ж*па. Маски по-прежнему для слабаков, одесситы считают… Каждый день с ковидными работаю, доплаты не положены», — сказала медик.

Одесский волонтер Екатерина Ножевникова утверждает, что кислородных концентраторов критически не хватает, что периодически приводит к дракам, когда пациенты просто выдирают маску друг у друга. Но настоящий шок, по словам общественницы, вызывает тот факт, что больницы принимают уже только тех пациентов, которые дошли до крайних стадий развития COVID-19 и просто задыхаются.

За последние сутки на Украине зарегистрировано почти 12,5 тысячи новых случаев болезни, более 10 тысяч человек скончалось, причем 256 из них — за последние сутки, и это новый рекорд смертности.