Руслана Писанка изменилась до неузнаваемости — фото

Украинская знаменитость долгое время комплексовала из-за лишних килограммов, но практика показала, что карьере актрисы это не помеха. Никак не отразилась фигура и на личной жизни, Писанка уже 8 лет в браке с бизнесменом Игорем Исаковым.
Однако артистка все же решила похудеть, правда, подробности о том, сколько удалось сбросить и каким способом, она поклонникам пока не раскрывает. Зато артистка рассказала, что попробовала себя в роли театрального режиссера, а 9 декабря выйдет спектакль «Джекпот для какаду» с участием самой Писанки.
Руслана Писанка — украинская актриса и телеведущая, на счету которой десятки ролей, дубляж мультиков, а еще актриса является автором книги «Кулинарные соблазны от Киевской Руси».