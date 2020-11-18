Руслана Писанка изменилась до неузнаваемости — фото

Украинская актриса и телеведущая Руслана Писанка отпраздновала свой 55-летний юбилей сильно постройневшей. Фото обновленной артистки опубликовал сайт U-news 18 ноября

17 сантиметров: Лолита призналась, в чем секрет ее похудения © РИА Новости, Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк Игорем Исаковым.

Однако артистка все же решила похудеть, правда, подробности о том, сколько удалось сбросить и каким способом, она поклонникам пока не раскрывает. Зато артистка рассказала, что попробовала себя в роли театрального режиссера, а 9 декабря выйдет спектакль «Джекпот для какаду» с участием самой Писанки.

Руслана Писанка — украинская актриса и телеведущая, на счету которой десятки ролей, дубляж мультиков, а еще актриса является автором книги «Кулинарные соблазны от Киевской Руси».