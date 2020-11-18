Умер Роман Виктюк: украинский режиссер, создавший собственный театр в России
Умер Роман Виктюк: украинский режиссер, создавший собственный театр в России
© РИА Новости, Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк
По словам пресс-атташе театра, который он возглавлял, вопрос о транспортировке тела во Львов сейчас решается. Пока неизвестно, удастся ли договориться о пересечении границы.

«Это всегда было его еще при жизни желание — быть похороненным рядом с мамой и папой», — рассказала она.

В Москве планируют провести церемонию прощания с Виктюком.

Режиссер умер накануне в одной из московских клиник. Точная причина смерти пока неизвестна, однако в октябре режиссер был госпитализирован с подтвержденным коронавирусом. Почти сразу его состояние ухудшилось, и он был переведен в реанимацию.