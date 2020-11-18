Народного артиста России и Украины, режиссера Романа Виктюка, скорее всего, похоронят во Львове. Об этом 18 ноября сообщает РИА Новости

Умер Роман Виктюк: украинский режиссер, создавший собственный театр в России © РИА Новости, Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

«Это всегда было его еще при жизни желание — быть похороненным рядом с мамой и папой», — рассказала она.

В Москве планируют провести церемонию прощания с Виктюком.

Режиссер умер накануне в одной из московских клиник. Точная причина смерти пока неизвестна, однако в октябре режиссер был госпитализирован с подтвержденным коронавирусом. Почти сразу его состояние ухудшилось, и он был переведен в реанимацию.