Власти Украины виртуальным арестом российских авиалайнеров за полеты в Крым провоцируют Москву на ответные действия в отношении имущества украинских чиновников и крупного бизнеса в России. Такое мнение 18 ноября высказал постпред Крыма при Президенте РФ, вице-премьер республики Георгий Мурадов, передает РИА Новости

«Кислотные решения»: в Госдуме назвали хамством заочный арест Украиной российских самолетов © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

По его словам, при таком развитии событий и чиновники, и украинские олигархи «отблагодарят» по достоинству киевских «креативщиков».

Накануне стало известно, что украинская прокуратура наложила арест на 44 российских самолета из-за полетов на полуостров. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал такое решение Киева «мелкой пакостью». По его словам, это не окажет никакого влияния на полеты российских авиакомпаний в Крым.