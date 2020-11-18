«Заявление украинских властей о виртуальном аресте российских самолетов является не просто покушением на базисные структуры российского бизнеса, но и бездумным провоцированием России к аресту многочисленных имущественных объектов украинских чиновников и крупного бизнеса в России, в том числе в Крыму, коих в республике немало», — сказал Мурадов.
По его словам, при таком развитии событий и чиновники, и украинские олигархи «отблагодарят» по достоинству киевских «креативщиков».
Накануне стало известно, что украинская прокуратура наложила арест на 44 российских самолета из-за полетов на полуостров. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал такое решение Киева «мелкой пакостью». По его словам, это не окажет никакого влияния на полеты российских авиакомпаний в Крым.