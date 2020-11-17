Народный артист РФ, режиссер Роман Виктюк скончался на 85-м году жизни. Об этом сообщила помощник художественного руководителя Театра Романа Виктюка Людмила Исакович

Режиссера Романа Виктюка госпитализировали с коронавирусом © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк

«Роман Григорьевич был современником таких великих режиссеров, как Товстоногов, Эфрос, Гончаров, и сам он величайший мастер, огромный талант, абсолютно. Индивидуальный, ни на кого не похожий. Все хотели с ним работать, все его обожали, к нему выстраивалась очередь», — сказал председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин.

По предварительной версии, причиной смерти стал инсульт. Последние часы жизни Виктюк провел в госпитале для ветеранов войны.

Прощение с режиссером состоится в пятницу, 20 ноября, в его театре в Москве, но похоронят его, возможно, в родном для него Львове рядом с родителями.

Театр Романа Виктюка открылся в 1991 году. За свою жизнь режиссер поставил более 250 спектаклей.