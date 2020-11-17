По данным издания, ночью в больницу Звенигорода попал трудник (паломник, живущий в монастыре в обмен на бесплатный труд на благо общины — ред.) Саввино-Сторожевского ставропигиального мужского монастыря с ножевыми ранениями.
Потерпевший рассказал в полицейским, что познакомился с Василием недалеко от монастыря, и двое начали употреблять горячительные напитки.
В процессе у них возникли некоторые разногласия, после которых Василий достал нож и использовал его как аргумент в дискуссии.
«Помню, что мы что-то пили, потом поругались и подрались. К сожалению, я не знал, что у него с собой был нож», — рассказал потерпевший.
Василия быстро вычислила бывшего участника шоу, поскольку тот назвался своим телевизионным псевдонимом.
Паломник, впрочем, не захотел писать заявление на нападавшего, сказав, что это будет «не по-христиански».
Однако полицейские пояснили, что уголовное дело уже возбуждено, так что для того, чтобы Василий-Вальтер не отправился за решетку, сторонам нужно будет подписать документы о примирении сторон.
Соломенцев ранее утверждал, что в прошлом служил в храме Покрова Пресвятой Богородицы, имел семью и воспитывал двоих сыновей, но в 2016 году его лишили сана, а брак распался.
После чего «священник» стал участником телепроекта, где флиртовал со всеми участницами проекта, параллельно несколько раз возвращался в семью и вновь покидал ее.