Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Василий Соломенцев, более известный зрителям как Вальтер, напал с ножом на паломника монастыря сообщила «Комсомольская правда» 17 ноября55

Раскольники пригрозили священнику УПЦ автоматом © Facebook

Потерпевший рассказал в полицейским, что познакомился с Василием недалеко от монастыря, и двое начали употреблять горячительные напитки.

В процессе у них возникли некоторые разногласия, после которых Василий достал нож и использовал его как аргумент в дискуссии.

«Помню, что мы что-то пили, потом поругались и подрались. К сожалению, я не знал, что у него с собой был нож», — рассказал потерпевший.

Василия быстро вычислила бывшего участника шоу, поскольку тот назвался своим телевизионным псевдонимом.

Паломник, впрочем, не захотел писать заявление на нападавшего, сказав, что это будет «не по-христиански».

Однако полицейские пояснили, что уголовное дело уже возбуждено, так что для того, чтобы Василий-Вальтер не отправился за решетку, сторонам нужно будет подписать документы о примирении сторон.

Соломенцев ранее утверждал, что в прошлом служил в храме Покрова Пресвятой Богородицы, имел семью и воспитывал двоих сыновей, но в 2016 году его лишили сана, а брак распался.

После чего «священник» стал участником телепроекта, где флиртовал со всеми участницами проекта, параллельно несколько раз возвращался в семью и вновь покидал ее.