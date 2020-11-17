Статус безработного с начала карантина получили почти полмиллиона украинцев, сказал премьер-министр страны Денис Шмыгаль 17 ноября на заседании Верховной Рады. Трансляцию из зала заседаний парламента вел телеканал «Рада»

Украинские депутаты отправили премьер-министра в игнор © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Шмыгаль подчеркнул, что при этом статус безработного с начала карантина получили почти полмиллиона человек.

«И на сегодняшний день, если на 12 марта статус безработного имели 361 тысяча человек, то сегодня 399,7 тысячи человек имеют статус безработного», — сказал глава правительства.

По официальным данным, на Украине заболели коронавирусом 557 657 человек, из них 9 856 скончались, выздоровели 250 983.