По его словам, с 12 марта, когда начался карантин, по сегодняшний день было официально трудоустроено через Центр занятости 410 тысяч человек.
Шмыгаль подчеркнул, что при этом статус безработного с начала карантина получили почти полмиллиона человек.
«И на сегодняшний день, если на 12 марта статус безработного имели 361 тысяча человек, то сегодня 399,7 тысячи человек имеют статус безработного», — сказал глава правительства.
По официальным данным, на Украине заболели коронавирусом 557 657 человек, из них 9 856 скончались, выздоровели 250 983.