Супруг главы Генпрокуратуры Украины Ирины Венедиктовой Денис Колесник получил финансовую компенсацию за увольнение с должности заместителя начальника Департамента киберполиции и вновь вернулся на работу. Об этом сообщили журналисты расследовательского проекта Bihus.info 16 ноября

Сообщается, что в конце сентября за полтора года службы Колесник получил около 770 тыс. гривен — сюда входит разовая выплата при увольнении, непотраченные отпускные и компенсация на оздоровление. По словам адвоката, такая выплата является законной.

Венедиктова пожаловалась европейцам на зарплаты прокуроров © rada.gov.ua отметили, что его машина каждый день появляется у Департамента киберполиции в 9 утра и уезжает в 6 вечера. Однако им не удалось лично с ним встретиться.

Ранее Венедиктова не могла объяснить, откуда у ее семьи квартира в Киеве, в особняке комплекса отдыха «Пуща-Водица», не внесенная в декларацию о доходах.