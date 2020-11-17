«На четвёртой ступени установлен двигатель РД-843 украинского производства. Его отказ рассматривается в качестве основной возможной причины аварии ракеты Vega», — заявил собеседник агентства.
Ранее компания-оператор Arianespace сообщила, что ракета-носитель Vega с двумя спутниками отклонилась от расчетной траектории, не завершив миссию. Vega должна была доставить на орбиту испанский спутник наблюдения Земли SEOSAT-Ingenio и французский научный аппарат TARANIS.
Отмечается, что два пуска ракеты из семнадцати в 2012–2020 гг. закончились аварией, еще при одном не отделились 2 из 53 спутников.
В четвертой ступени ракеты, помимо украинского двигателя, используются титановые топливные баки производства российского НПО имени Лавочкина.