Причиной аварии при запуске с космодрома Куру во Французской Гвиане европейской ракеты-носителя Vega со спутниками мог стать отказ украинского двигателя. Об этом сообщает 17 ноября РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли

«На четвёртой ступени установлен двигатель РД-843 украинского производства. Его отказ рассматривается в качестве основной возможной причины аварии ракеты Vega», — заявил собеседник агентства.

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Отмечается, что два пуска ракеты из семнадцати в 2012–2020 гг. закончились аварией, еще при одном не отделились 2 из 53 спутников.

В четвертой ступени ракеты, помимо украинского двигателя, используются титановые топливные баки производства российского НПО имени Лавочкина.