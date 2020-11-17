Это первый случай, когда птичий грипп был обнаружен среди кур, с 2016 года. Ранее он обнаруживался в различных местах, особенно в Ютландии, среди диких птиц.
Случаев заражения птичьим гриппом среди людей пока не выявлено.
Поголовье домашней птицы уничтожат, вокруг зараженной фермы будет создана трехкилометровая зона, где будут действовать особые ограничения на все птичьи стаи.
Кроме того, власти приостановили минимум на три месяца экспорт мяса птицы и яиц в страны за пределами ЕС. Однако торговля со странами ЕС может продолжаться, как и раньше.
Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила о решении уничтожить всех норок на зверофермах страны для предотвращения распространения мутировавшего коронавируса. По словам премьер-министра, у норок обнаружили мутировавшую инфекцию, которая распространяется на людей и ослабляет способность к образованию антител. Фредериксен предупредила, что новая мутация коронавируса может распространиться не только по стране, но и по миру.