Власти Дании решили убить 25 тысяч цыплят из-за вспышки птичьего гриппа H5N8 на птицеферме. Об этом 16 ноября сообщило издание Ekstra Bladet со ссылкой на датское управление ветеринарии и пищевых продуктов

В Дании норок с коронавирусом сожгли живьем © Derek Naulls/Pixabay

Случаев заражения птичьим гриппом среди людей пока не выявлено.

Поголовье домашней птицы уничтожат, вокруг зараженной фермы будет создана трехкилометровая зона, где будут действовать особые ограничения на все птичьи стаи.

Кроме того, власти приостановили минимум на три месяца экспорт мяса птицы и яиц в страны за пределами ЕС. Однако торговля со странами ЕС может продолжаться, как и раньше.

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила о решении уничтожить всех норок на зверофермах страны для предотвращения распространения мутировавшего коронавируса. По словам премьер-министра, у норок обнаружили мутировавшую инфекцию, которая распространяется на людей и ослабляет способность к образованию антител. Фредериксен предупредила, что новая мутация коронавируса может распространиться не только по стране, но и по миру.