Политическая элита Грузии не хочет вмешиваться в войну, поэтому отдала процесс урегулирования конфликта в Карабахе на разборку большим сверхдержавам, как Турция и Россия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал грузинский политолог Арчил Сихарулидзе

Западные СМИ: Настоящими победителями в Нагорном Карабахе в конечном счете являются Москва и Анкара © РИА Новости, Министерство обороны РФ

Хотя Турцию в Грузии воспринимают как часть западного мира, она ведет себя сейчас не как страна НАТО, а как государство, заинтересованное в своих геополитических целях. При этом в Грузии есть четкое осознание того, что Россия — ведущая сила на Южном Кавказе.

«Поэтому грузины настолько на себе акцентированы и не хотят вмешиваться. Я имею в виду политическую элиту, а среди экспертов-международников и политологов бьют в колокол, что это тревожный факт и пора пересмотреть нашу политику. И то, что Россия вводит миротворцев, это очень многих тревожит», — объяснил Сихарулидзе.

Грузия могла бы что-то сделать, предложить своих миротворцев, учитывая, что у нее со всеми странами региона хорошие отношения, но Грузия не хочет играть в эту «малую шахматную доску, добавил эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Армения и Азербайджан при посредничестве России 10 ноября договорились об окончании войны. Армянская сторона согласилась пойти на целый ряд территориальных уступок — до 15 ноября она передаст Азербайджану Кельбаджарский район, до 20 ноября — Агдамский район, а до 1 декабря — Лачинский район.

Связь Нагорного Карабаха с Арменией будет обеспечиваться за счет Лачинского коридора шириной 5 километров — там будут размещены российские миротворцы. Также российский контингент дислоцируется вдоль всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.