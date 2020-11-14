«Главная цель платформы — обеспечить на следующие годы главенствующую роль США в разжигании напряженности вокруг Крыма», — заявил политик.
Он также рассказал, что киевский режим намерен не дать теме Крыма уйти из международной повестки, составить программу провокационных инициатив на крымском направлении аналогичных керченской авантюре Порошенко.
Для этого украинские власти втягивают в процесс западные государства, и чтобы обострить обстановку вокруг Крыма.
Он подчеркнул, вопрос с Крымом решен полностью и окончательно, Крым — российский регион, и в мире это прекрасно понимают.