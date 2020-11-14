Украинские власти создают «крымскую платформу» с целью обострить обстановку вокруг Крыма и препятствовать налаживанию сотрудничества крымского региона с различными странами мира, сказал постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов. Его слова приводит РИА Новости

«Главная цель платформы — обеспечить на следующие годы главенствующую роль США в разжигании напряженности вокруг Крыма», — заявил политик.

Концлагеря для жителей Крыма и Донбасса: зачем Киеву законопроект об интернировании © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

Для этого украинские власти втягивают в процесс западные государства, и чтобы обострить обстановку вокруг Крыма.

Он подчеркнул, вопрос с Крымом решен полностью и окончательно, Крым — российский регион, и в мире это прекрасно понимают.