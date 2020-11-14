«Ребенок, посещающий детский коллектив, вполне может болеть ОРВИ от 6 до 12 раз в год, и это вовсе не говорит о том, что у него слабый иммунитет. Элементарная логика подсказывает, что если за год человек заболел 12 раз, так это означает, что он 12 раз сумел выздороветь», — ответил Комаровский.
По его мнению, частые простудные заболевания говорят не о качестве иммунитета, а о несоблюдении правил профилактики. Осложнения при болезни, утверждает педиатр, тоже не свидетельствуют о работе организма, а свидетельствуют о том, что маленький человек не получил должной помощи или получил ее не вовремя.
Комаровский заявил, что лекарств, «поднимающих иммунитет», не существует, а то, что продается под их видом, назвал «выдумкой наивных бабушек и продавцов».
Врач посоветовал своим подписчикам чаще проветривать помещения, заниматься спортом, много гулять и меньше проводить времени у экрана и в целом вести максимально активную жизнь, что, на его взгляд, и является самым действенным способом поднятия иммунитета.