Украинский врач-педиатр Евгений Комаровский продолжает отвечать на вопросы подписчиков, в частности, он разъяснил, сколько раз в год ребенок может болеть и его иммунитет можно считать нормальным, а когда уже нет. Соответствующий пост появился у него в Instagram 13 ноября

«Ребенок, посещающий детский коллектив, вполне может болеть ОРВИ от 6 до 12 раз в год, и это вовсе не говорит о том, что у него слабый иммунитет. Элементарная логика подсказывает, что если за год человек заболел 12 раз, так это означает, что он 12 раз сумел выздороветь», — ответил Комаровский.

Комаровский раскрыл, когда человек с COVID-19 максимально заразен © Facebook, Евгений Комаровский

Комаровский заявил, что лекарств, «поднимающих иммунитет», не существует, а то, что продается под их видом, назвал «выдумкой наивных бабушек и продавцов».

Врач посоветовал своим подписчикам чаще проветривать помещения, заниматься спортом, много гулять и меньше проводить времени у экрана и в целом вести максимально активную жизнь, что, на его взгляд, и является самым действенным способом поднятия иммунитета.