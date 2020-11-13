Кандидат в президенты Молдавии Майя Санду рассказала, что Украине нужно учесть из опыта приднестровского конфликта для урегулирования ситуации в Донбассе. Ее слова прозвучали в интервью Дмитрию Гордону

«Вам можно поучиться нашему опыту, потому что за столько лет мы столько вещей сделали и мы видим, что мы не приблизились ни на шаг к политическому решению, хотя Приднестровье стало частью переговорного формата, хотя было столько документов», — сказала политик.

Госдеповский продукт молдавского разлива. Санду мечтает повторить сценарий Донбасса в Приднестровье © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

По ее словам, нужно быть особенно внимательными, чтобы коррупция не стала самым главным элементом конфликта в Донбассе.

Именно экономические интересы стали одним из существенных препятствий, мешающих завершить урегулирование ситуации в Приднестровье.