«Вам можно поучиться нашему опыту, потому что за столько лет мы столько вещей сделали и мы видим, что мы не приблизились ни на шаг к политическому решению, хотя Приднестровье стало частью переговорного формата, хотя было столько документов», — сказала политик.
Она добавила, что «мы очень открыты и по поводу торговли, и по поводу предприятий, но к сожалению решения не нашлось».
По ее словам, нужно быть особенно внимательными, чтобы коррупция не стала самым главным элементом конфликта в Донбассе.
Именно экономические интересы стали одним из существенных препятствий, мешающих завершить урегулирование ситуации в Приднестровье.