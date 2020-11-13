Отмечается, что полиция перекрыла подходы к зданию парламента.
«По предварительной информации, поступила информация о том, что Рада, якобы заминирована. На месте работает полиция, которая перекрывает подходы к зданию», — говорится в сообщении.
В июле Кабинет министров предложил парламенту ужесточить наказание за ложное минирование, предусмотрев возможность конфискации имущества.
Правительство предлагает лишать свободы на срок от 2 до 6 лет с конфискацией имущества за заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или других действий, которые могут повлечь гибель людей или другие тяжелые последствия. Сейчас конфискация не предусмотрена.
Минирование объектов критической инфраструктуры должно наказываться лишением свободы на срок от 4 до 8 лет также с конфискацией.