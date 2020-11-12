Первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заразился коронавирусом. Об этом он сам сообщил на своей странице в Facebook 12 ноября

«Дорогие друзья! Видимо, моя очередь. Позитивное настроение изменилось с положительным тестом. Нет маски, которую я фактически не снимал с марта, нет перчаток, нет дезинфекции. Наверное, тоже нужно пройти этот тест. Поэтому вынужденно выбываю из строя», — написал Стефанчук.

Глава Верховной Рады заразился коронавирусом © rada.gov.ua

Стефанчук — второй заболевший в президиуме парламента Украины, накануне о своем диагнозе сообщил спикер Рады Дмитрий Разумков. На следующей неделе вести заседания сможет только заместитель спикера Елена Кондратюк, негативной информации о состоянии ее здоровья пока не поступало.

СМИ сообщают, что в Верховной Раде болеет уже каждый 6 депутат, а всего с начала пандемии вирус подхватило 75 депутатов и 77 сотрудников аппарата парламента, а всего в стране полмиллиона заболевших, из них 11 тысяч новых больных за последние сутки. Более 9 тысяч человек скончалось.