«Дорогие друзья! Видимо, моя очередь. Позитивное настроение изменилось с положительным тестом. Нет маски, которую я фактически не снимал с марта, нет перчаток, нет дезинфекции. Наверное, тоже нужно пройти этот тест. Поэтому вынужденно выбываю из строя», — написал Стефанчук.
Вице-спикер пожелал гражданам хорошего иммунитета, а тем, кто контактировал с ним в последнее время рекомендовал внимательно относиться к своему здоровью. К слову, Стефанчук рискует стать одним из тех, кто тяжело переносит коронавирус, так как попадает в группу риска как человек, имеющий лишний вес.
Стефанчук — второй заболевший в президиуме парламента Украины, накануне о своем диагнозе сообщил спикер Рады Дмитрий Разумков. На следующей неделе вести заседания сможет только заместитель спикера Елена Кондратюк, негативной информации о состоянии ее здоровья пока не поступало.
СМИ сообщают, что в Верховной Раде болеет уже каждый 6 депутат, а всего с начала пандемии вирус подхватило 75 депутатов и 77 сотрудников аппарата парламента, а всего в стране полмиллиона заболевших, из них 11 тысяч новых больных за последние сутки. Более 9 тысяч человек скончалось.