Если в США сменится президент, то это окажет очень большое влияние на внешнюю политику страны, причём это будет в общих чертах возвращение к той политике, которая была до Дональда Трампа. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Олег Неменский

Украина и Донбасс: секрет плана Б от Зеленского © пресс-служба президента Украины

«Дело в том, что Трамп так и не смог существенно вмешаться в американскую систему связей, проводящую политику в отношении этой страны. Когда он попытался вникнуть в ситуацию в Украине, это активно использовали его противники, что, несмотря на отсутствие оснований для каких-то обвинений, всё же нанесло по нему существенный удар», — рассказал политолог.

В результате вся система американских отношений с Украиной осталась в руках представителей Демократической партии, точнее, того круга дипломатов, которые связаны с Демпартией и с Соросом.

«Сейчас эта система, возможно, снова станет более активной и ясной, но предполагать, что политика США в отношении Украины как-то существенно изменится, не приходится. Все основные перемены в этой области произошли ещё раньше — и при демократах, и даже при Трампе, без всякого его вмешательства. Так что линия тут вполне определённая, никаких принципиальных новшеств, я думаю, не будет», — объяснил эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

По данным американских СМИ, победу на выборах президента США одержал кандидат от демократов Джо Байден. Трамп не признал свое поражение. Его адвокаты подают иски в суды различных штатов с требованием расследовать предполагаемые нарушения.