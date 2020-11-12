Фильм передали нашему изданию друзья и единомышленники автора, который не успел опубликовать свою работу при жизни.
Однако премьера чуть было не сорвалась. Модераторы YouTube признали фильм «нарушающим принципы и правила платформы» и изъяли его ещё до премьеры.
В защиту выступил Роскомнадзор и потребовал у Google вернуть доступ к материалам издания.
Доступ к фильму восстановили, однако не полностью. Картине присвоили возрастное ограничение 18+, поэтому для его просмотра необходимо перейти на YouTube и авторизоваться.
Ссылка на фильм: https://youtu.be/r7k7aCRvANI
Мы также загрузили фильм на наш видеохостинг, где вы также можете с ним ознакомиться.
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