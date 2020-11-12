«Мы насчитали на территории несколько десятков представителей Госохраны, которые дежурят по периметру. По сути объект стал режимным», — пишут в телеграм-канале.
Журналисты прогулялись по территории больницы и поделились снимками. Они отметили, что лечебный корпус расположен в ухоженной парковой зоне с высаженными туями.
Однако у входа в административный корпус их остановили сотрудники Управления госохраны и попросили покинуть территорию.
Сообщается, что Зеленский находится в изолированной палате со спецсвязью и к нему никого не пускают.
Ранее «Феофания», основанная в 1964 году, была доступна в основном VIP-чиновникам и политикам. Их здесь лечили бесплатно.
В начале 2020 года Зеленский подписал указ об обеспечении доступности больницы для всех украинцев. При этом на ее сайте указано, что цена на консультацию начинается от 410 гривен.