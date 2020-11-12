Журналисты проникли на территорию киевской больницы «Феофания», где сейчас проходят лечение от Covid-19 президент Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак. Об этом сообщает 12 ноября Тelegram-канал PavlovskyNEWS

«Мы насчитали на территории несколько десятков представителей Госохраны, которые дежурят по периметру. По сути объект стал режимным», — пишут в телеграм-канале.

Журналисты прогулялись по территории больницы и поделились снимками. Они отметили, что лечебный корпус расположен в ухоженной парковой зоне с высаженными туями.

Зеленский открыл для лечения украинцев «Феофанию» © пресс-служба президента Украины

Сообщается, что Зеленский находится в изолированной палате со спецсвязью и к нему никого не пускают.

Ранее «Феофания», основанная в 1964 году, была доступна в основном VIP-чиновникам и политикам. Их здесь лечили бесплатно.

В начале 2020 года Зеленский подписал указ об обеспечении доступности больницы для всех украинцев. При этом на ее сайте указано, что цена на консультацию начинается от 410 гривен.