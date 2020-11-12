Известная на Украине кондитер и консультант по суррогатному материнству Олеся Соломина 11 ноября в своем Instagram заявила о вступлении в однополый брак и о заключении первого партнерского договора по законам страны

В День святого Валентина заключат брак почти полторы тысячи украинских пар © СС0, Pixabay

По ее словам, партнерский договор был разработан для желающих вступить в брак гей-пар, но случилось так, что первый документ подписали две женщины.

«Первый партнерский договор, действующий по законам Украины подписан мной и человеком, с которым я хочу стареть. Мы буквально сделали ещё один шаг в будущее. В сторону мира, где люди имеют равные права, независимо от различий»,- добавила Соломина.

Свой пост она сопроводила фото со своей партнершей — тату-мастером Адой Швец.

Создателями партнерского договора Love Unit являются Олеся Соломина и адвокат Артем Афян.

Соломина шесть лет была в браке с мужчиной и воспитывает двух детей, рожденных суррогатной матерью.