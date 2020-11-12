«Брак — это про базовое чувство безопасности и защищенности. В Украине ЛГБТ-люди не могут вступать в брак, а значит — не имеют всех этих точек безопасности. Это не правильно, точка. Я с детства влюблялась в людей безотносительно того, половые органы их расположены внутри или снаружи», — написала Соломина.
По ее словам, партнерский договор был разработан для желающих вступить в брак гей-пар, но случилось так, что первый документ подписали две женщины.
«Первый партнерский договор, действующий по законам Украины подписан мной и человеком, с которым я хочу стареть. Мы буквально сделали ещё один шаг в будущее. В сторону мира, где люди имеют равные права, независимо от различий»,- добавила Соломина.
Свой пост она сопроводила фото со своей партнершей — тату-мастером Адой Швец.
Создателями партнерского договора Love Unit являются Олеся Соломина и адвокат Артем Афян.
Соломина шесть лет была в браке с мужчиной и воспитывает двух детей, рожденных суррогатной матерью.
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Для чего люди вступают в брак? Почему просто не жить вместе? Зачем все эти юридические заморочки? Помимо романтического «навсегда и вечно вместе», есть список базовых вопросов безопасности, которые брак закрывает. Знать, что в случае твоей тяжелой болезни решения о производимых с тобой манипуляциях будет принимать любимый человек, который примет в учёт все твои пожелания и сделает то, о чем вы договорились. Знать, что твои дети не останутся одни и не попадут в детский дом в случае твоей смерти. Знать, что квартира, которую вы купили вместе, в случае вашего разрыва будет в равной степени принадлежать вам обоим. Брак это про базовое чувство безопасности и защищенности. В Украине ЛГБТ-люди не могут вступать в брак, а значит — не имеют всех этих точек безопасности. Это не правильно, точка. Я с детства влюблялась в людей безотносительно того, половые органы их расположены внутри или снаружи. Я 6 лет была в счастливом браке с замечательным мужчиной, но я постоянно говорила о том, что если бы я влюбилась безумно и захотела быть вместе с женщиной, то пришлось бы мне из Украины уезжать. Когда год назад Артём Афян рассказал мне о партнерском договоре, который он разработал для того, чтоб гей пары имели равные с гетеро права и предложил вместе работать в этом направлении, я подумала, что это стоит вложения времени. Я понимала, что это может сделать жизни людей вроде меня лучше и безопаснее. Тогда я не планировала, что воспользуюсь им сама. Но случилось иначе. И вот, первый Партнерский договор, действующий по законам Украины подписан мной и человеком, с которым я хочу стареть. @adashvetz Мы буквально сделали ещё один шаг в будущее. В сторону мира, где люди имеют равные права, независимо от различий. И мне волнительно по ряду причин, и гордо за людей, которые все это время работали, чтоб дать возможность ощутить чувство безопасности с партнером тем, кому это было не доступно. Из Украины уезжать не пришлось. Теперь тут очень много дел. Да, ссылка на сайт регистрацию партнёрства в шапке профиля.