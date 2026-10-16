https://ukraina.ru/20261016/rabotu-starshield-dlya-vsu-rasporyadilsya-ogranichit-imenno-belyy-dom--reuters-1083846838.html
Работу Starshield для ВСУ распорядился ограничить именно Белый дом — Reuters
Работу Starshield для ВСУ распорядился ограничить именно Белый дом — Reuters - 16.10.2026 Украина.ру
Работу Starshield для ВСУ распорядился ограничить именно Белый дом — Reuters
Именно американское руководство приказало Пентагону ограничить возможности спутниковой системы Starshield от SpaceX, которую ВСУ используют для связи и управления беспилотниками. Об этом со ссылкой на источники вечером 15 октября сообщает Reuters
2026-10-16T07:29
2026-10-16T07:29
2026-10-16T07:29
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Агентство утверждает, что информацию о прямом распоряжении Белого дома "ограничить работу спутниковой системы, которую Украина использует для обеспечения связи на поле боя и управления беспилотниками", подтвердили два должностных лица в США и чиновник одной из западных стран.При этом в Вашингтоне, похоже, возникли разногласия. Поскольку другой источник Reuters — высокопоставленный чиновник администрации — утверждает, что лично Трамп такого распоряжения не отдавал.В настоящее время терминалы, которыми располагают ВСУ, работают в движении только на скорости до 160 км/час. По признанию украинских чиновников, это уже существенно осложнило проведение ударных операций и применение дронов-перехватчиков.Напомним, Starshield является частью сети Starlink, адаптированной для военных и разведывательных целей в рамках госконтракта.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261015/ni-mask-ni-pravitelstvo--kto-prodolzhaetsya-intriga-s-zamedleniem-starlink-dlya-vsu-1083819571.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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Украина.ру, Новости, США, Вашингтон, Дональд Трамп, Пентагон, Reuters, Белый дом, Украина, Starlink, Илон Маск, Владимир Зеленский, война на Украине, военная помощь Украине, разведданные, связь, Мир без границ, ВСУ, Вооруженные силы Украины
Работу Starshield для ВСУ распорядился ограничить именно Белый дом — Reuters
Именно американское руководство приказало Пентагону ограничить возможности спутниковой системы Starshield от SpaceX, которую ВСУ используют для связи и управления беспилотниками. Об этом со ссылкой на источники вечером 15 октября сообщает Reuters