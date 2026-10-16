https://ukraina.ru/20261016/rabotu-starshield-dlya-vsu-rasporyadilsya-ogranichit-imenno-belyy-dom--reuters-1083846838.html

Работу Starshield для ВСУ распорядился ограничить именно Белый дом — Reuters

Работу Starshield для ВСУ распорядился ограничить именно Белый дом — Reuters - 16.10.2026 Украина.ру

Работу Starshield для ВСУ распорядился ограничить именно Белый дом — Reuters

Именно американское руководство приказало Пентагону ограничить возможности спутниковой системы Starshield от SpaceX, которую ВСУ используют для связи и управления беспилотниками. Об этом со ссылкой на источники вечером 15 октября сообщает Reuters

2026-10-16T07:29

2026-10-16T07:29

2026-10-16T07:29

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Агентство утверждает, что информацию о прямом распоряжении Белого дома "ограничить работу спутниковой системы, которую Украина использует для обеспечения связи на поле боя и управления беспилотниками", подтвердили два должностных лица в США и чиновник одной из западных стран.При этом в Вашингтоне, похоже, возникли разногласия. Поскольку другой источник Reuters — высокопоставленный чиновник администрации — утверждает, что лично Трамп такого распоряжения не отдавал.В настоящее время терминалы, которыми располагают ВСУ, работают в движении только на скорости до 160 км/час. По признанию украинских чиновников, это уже существенно осложнило проведение ударных операций и применение дронов-перехватчиков.Напомним, Starshield является частью сети Starlink, адаптированной для военных и разведывательных целей в рамках госконтракта.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261015/ni-mask-ni-pravitelstvo--kto-prodolzhaetsya-intriga-s-zamedleniem-starlink-dlya-vsu-1083819571.html

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