Работу Starshield для ВСУ распорядился ограничить именно Белый дом — Reuters - 16.10.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261016/rabotu-starshield-dlya-vsu-rasporyadilsya-ogranichit-imenno-belyy-dom--reuters-1083846838.html
Работу Starshield для ВСУ распорядился ограничить именно Белый дом — Reuters
Работу Starshield для ВСУ распорядился ограничить именно Белый дом — Reuters - 16.10.2026 Украина.ру
Работу Starshield для ВСУ распорядился ограничить именно Белый дом — Reuters
Именно американское руководство приказало Пентагону ограничить возможности спутниковой системы Starshield от SpaceX, которую ВСУ используют для связи и управления беспилотниками. Об этом со ссылкой на источники вечером 15 октября сообщает Reuters
2026-10-16T07:29
2026-10-16T07:29
украина.ру
новости
сша
вашингтон
дональд трамп
пентагон
reuters
белый дом
украина
starlink
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/03/19/1077133813_0:0:1234:694_1920x0_80_0_0_57589dd0750f5f63763b33790ead2813.jpg
Агентство утверждает, что информацию о прямом распоряжении Белого дома "ограничить работу спутниковой системы, которую Украина использует для обеспечения связи на поле боя и управления беспилотниками", подтвердили два должностных лица в США и чиновник одной из западных стран.При этом в Вашингтоне, похоже, возникли разногласия. Поскольку другой источник Reuters — высокопоставленный чиновник администрации — утверждает, что лично Трамп такого распоряжения не отдавал.В настоящее время терминалы, которыми располагают ВСУ, работают в движении только на скорости до 160 км/час. По признанию украинских чиновников, это уже существенно осложнило проведение ударных операций и применение дронов-перехватчиков.Напомним, Starshield является частью сети Starlink, адаптированной для военных и разведывательных целей в рамках госконтракта.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261015/ni-mask-ni-pravitelstvo--kto-prodolzhaetsya-intriga-s-zamedleniem-starlink-dlya-vsu-1083819571.html
сша
вашингтон
украина
мир без границ
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/03/19/1077133813_155:0:1080:694_1920x0_80_0_0_f426e6a8a0c1bc5e32da4089631819ba.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, новости, сша, вашингтон, дональд трамп, пентагон, reuters, белый дом, украина, starlink, илон маск, владимир зеленский, война на украине, военная помощь украине, разведданные, связь, мир без границ, всу, вооруженные силы украины
Украина.ру, Новости, США, Вашингтон, Дональд Трамп, Пентагон, Reuters, Белый дом, Украина, Starlink, Илон Маск, Владимир Зеленский, война на Украине, военная помощь Украине, разведданные, связь, Мир без границ, ВСУ, Вооруженные силы Украины

Работу Starshield для ВСУ распорядился ограничить именно Белый дом — Reuters

07:29 16.10.2026
 
© РИА НовостиБелый дом
Белый дом - РИА Новости, 1920, 16.10.2026
© РИА Новости
Читать в
ДзенTelegram
Именно американское руководство приказало Пентагону ограничить возможности спутниковой системы Starshield от SpaceX, которую ВСУ используют для связи и управления беспилотниками. Об этом со ссылкой на источники вечером 15 октября сообщает Reuters
Агентство утверждает, что информацию о прямом распоряжении Белого дома "ограничить работу спутниковой системы, которую Украина использует для обеспечения связи на поле боя и управления беспилотниками", подтвердили два должностных лица в США и чиновник одной из западных стран.
При этом в Вашингтоне, похоже, возникли разногласия. Поскольку другой источник Reuters — высокопоставленный чиновник администрации — утверждает, что лично Трамп такого распоряжения не отдавал.
В настоящее время терминалы, которыми располагают ВСУ, работают в движении только на скорости до 160 км/час. По признанию украинских чиновников, это уже существенно осложнило проведение ударных операций и применение дронов-перехватчиков.
Напомним, Starshield является частью сети Starlink, адаптированной для военных и разведывательных целей в рамках госконтракта.
- РИА Новости, 1920, 15.10.2026
Вчера, 04:27
Ни Маск, ни правительство — кто? Продолжается интрига с замедлением Starlink для ВСУНеназванный высокопоставленный американский чиновник, комментируя замедление Starlink на Украине, заявил, что правительство США не имеет к этому отношения. Об этом журналист издания Axios Барак Равид в ночь на 15 октября сообщил в социальной сети X
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руНовостиСШАВашингтонДональд ТрампПентагонReutersБелый домУкраинаStarlinkИлон МаскВладимир Зеленскийвойна на Украиневоенная помощь УкраинеразведданныесвязьМир без границВСУВооруженные силы Украины
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
08:10Для ударов по Сочи и другим целям Киев использовал британские дроны — Times
08:07Зеленский и Трамп: развод и новая family
08:00Альфред Розенберг: 80 лет со дня казни немца, который пытался "создать Украину"
07:29Работу Starshield для ВСУ распорядился ограничить именно Белый дом — Reuters
07:22"Враг жесток, поэтому мы не имеем права быть мягкими": как наших бойцов СВО готовят к бою
07:07Александр Каргин: Трамп хочет мира с Россией по Украине, но Ближний Восток разожжет новый фронт
06:51"Герани-5" разогнались над Украиной до скоростей крылатых ракет — AMK Mapping
06:49Без "запрещенки" не обошлось: почему Зеленский нагло себя ведет и хамит Трампу
06:20"Оборона уже трещит": Анпилогов раскрыл, как ВС России громят ВСУ под Сумами
06:13Зеленский всё? Трамп высказался о главе киевского режима и поставках оружия
06:06Впихнуть коленом в "дух Анкориджа": Зеленскому выписали приговор
05:50Русофобы ополчились на певицу Юту: "глорифицирует участников СВО"
05:30"Ему все прощается": почему Зеленскому сходит с рук хамство в адрес Трампа — эксперт
04:54Луцк лишают света и воды "обломки" якобы сбитой реактивной "Герани"
04:30Военный эксперт: Потеря Сум обрушит всю оборону ВСУ на северо-востоке Украины
04:20Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
03:03Швеция выдала в США гражданина России, обвинённого в закупках электроники для ВПК РФ
02:02Путин подписал Указ, дополнительно оберегающий стратегические компании от иностранных законов
01:20Под Москвой за полтора часа сбили 59 БПЛА. Тревога во всём регионе, закрыты аэропорты
00:41Минобороны РФ доложило о сбитых над Россией беспилотниках
Лента новостейМолния