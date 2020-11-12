Главная проблема белорусской власти состоит в том, что в последнее время она фактически изолировалась от народа и существовала сама по себе. Об этом рассказал народный артист Белоруссии Владимир Гостюхин в интервью «Комсомольской правде»

Актер Гостюхин описал, что будет, если белорусская оппозиция придет к власти © REUTERS, Stringer Александра Лукашенко. За свои взгляды на госпереворот на Украине 2013-2014 годов, был включён в чёрный список лиц, являющихся «персона нон грата» на территории этой страны.

Актер также назвал причины, по которым фактически оказался в опале у белорусской власти.

«Когда-то я сказал в интервью, что Александру Григорьевичу надо бы уйти. И просто отдохнуть. Он уже много сделал для Белоруссии, ему памятник надо поставить. Не было бы вообще страны, раздербанили бы эти ребята, банкиры. Они тут творили черт знает что… После этих слов я стал нерукопожатен.. Просто при всем уважении к Лукашенко, у меня ощущение, что он за последние годы потерял нюх. Я его знал, это настоящий боец! Сумел собрать из ничего республику. Но решил, видимо, почивать на лаврах. Было время, когда он собирал творческих людей у себя. Мы спорили. Потом это прекратилось… Появились люди вокруг него, которые поют: "Ах, ты самый великий!"», — указал Гостюхин.

Однако, считает артист, сегодняшние события с протестами «встряхнули» белорусского президента и заставляют его «становиться прежним».

По его мнению, белорусской власти сегодня нужно наладить обратную связь с людьми, потому что среди протестующих есть не только радикалы, но и искренне недовольные происходящим в стране.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.