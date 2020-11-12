Певица Алла Пугачева обратилась к СМИ с просьбой не брать в новогодние эфиры бывшую участницу «Дома-2», певицу Ольгу Бузову, сообщает «360 Подмосковье» 11 ноября

Пугачева, по данным СМИ, призвала телеканалы страны не брать в новогодние программы Бузову, так как «ее образ не подходит для семейных развлекательных шоу», где не принято «трясти арбузами», и, кроме того, у экс-участницы «Дома-2» нет абсолютно никакого таланта.

Продюсер Иосиф Пригожин согласился с Пугачевой, заявив, что ее взгляд на артистов максимально точный и профессиональный, а PR-менеджер Ольги Бузовой Антон Богославский заметил, что супруг примадонны, юморист Максим Галкин подписан на Бузову в Instagram.

С бывшим мужем Пугачевой Филиппом Киркоровым Бузову и вовсе связывают близкие дружеские отношения, тесно общается поп-король и с ее возлюбленным рэпером Давой.

В СМИ неоднократно появлялась информация о том, что именно дружба Бузовой с Киркоровым так раздражает Пугачеву.

Также Богославский уточнил, что пока информации о съемках новогодних огоньков нет, и виной тому не чья-то просьба, а пандемия.

В прошлом году выступление Бузовой вырезали из новогодней программы Первого канала, руководство которого объяснило произошедшее сократившимся хронометражем эфира. Член экспертного совета по развитию информационного общества при Государственной Думе Вадим Манукян назвал этот поступок федерального СМИ незаконной цензурой.

Певица Бузова продолжает давать концерты, активно участвовать в различных телевизионных программах. По версии журнала Forbes, в 2019 году она вошла в топ-5 самых финансово успешных звезд шоу-бизнеса в России.