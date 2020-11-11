Украинский режиссер Валентин Васянович отказался от награды «За заслуги» 3-й степени, которую ему присудил президент Украины Владимир Зеленский. Об этом в среду, 11 ноября, сообщило издание LB.ua

«Я не могу принять государственную награду, которой меня отметили по случаю Всеукраинского дня работников культуры и мастеров народного искусства. Как участник кинематографического процесса я протестую этим отказом против генерирования властью уголовных производств против большинства кинопроизводителей, которые создавали украинскую киноиндустрию в последние годы. По странному стечению обстоятельств, эти "дела" в основном касаются тех продакшнов, которые представляли Украину на международной арене», — сказал Васянович.

«Оскар» уже не тот: актёры и зрители в ужасе от новых правил кинопремии © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

В комментарии Васяновича речь идет, в частности, об уголовном производстве, упомянутом в обращении, опубликованном на сайте Госкино перед вторым туром 14-го государственного конкурса кинопроектов. В нем Госкино просило экспертов «при оценке проектов во время второго тура учесть информацию о наличии незакрытых уголовных производств в отношении компаний (согласно обращений правоохранительных органов) и наличие незавершенных и не сданных в Госкино проектов в предыдущих годах». Речь шла о компаниях «Трафик Филмз», «Лаймовый свет», «Артхаус трафик», ОО «Молодость» и других.