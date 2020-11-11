«На Закарпатье СБУ задержала новоизбранного от партии "Слуга Народа" председателя Воловецкой ОТО Михаила Попелича, которого подозревают в вымогательстве взятки. Времена, когда принадлежность к партии власти была индульгенцией от преследований за коррупцию и другие преступления, точно остались в прошлом», — говорится в посте.
Чиновник требовал деньги от победителя тендера на проведение ремонта местных дорог. Размер взятки составлял 10% от суммы уже заключенного с подрядчиком договора.
«В случае отказа чиновник угрожал предпринимателю не подписывать акты выполненных работ. Для передачи "отката" чиновник привлек своего знакомого как посредника», — отметили в материале.
Правоохранители задержали обоих подозреваемых во время получения взятки.