Служба безопасности Украины (СБУ) задержала председателя Воловецкой объеденной территориальной общины от пропрезидентской партии «Слуга народа» Михаила Попелича по подозрению в вымогательстве взятки. Об этом 10 ноября сообщили на странице офиса главы государства в Facebook

В Луганской области поймали на взятке заместителя мэра © пресс-служба НАБУ Чиновник требовал деньги от победителя тендера на проведение ремонта местных дорог. Размер взятки составлял 10% от суммы уже заключенного с подрядчиком договора. «В случае отказа чиновник угрожал предпринимателю не подписывать акты выполненных работ. Для передачи "отката" чиновник привлек своего знакомого как посредника», — отметили в материале. Правоохранители задержали обоих подозреваемых во время получения взятки.