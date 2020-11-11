Президент Украины Владимир Зеленский обсудил по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель возможность предоставления Киеву вакцины от коронавируса. Об этом 10 ноября сообщили на сайте украинского лидера

Украинская вакцина от COVID-19: пиар и способ украсть деньги из бюджета © president.gov.ua

«Просил бы вашего содействия в учете интересов Украины при планировании поставок вакцины от коронавируса», — отметил глава Украины.

В ходе разговора Меркель пожелала Зеленскому скорейшего выздоровления.

Стороны договорились о дальнейшей координации усилий для преодоления последствий пандемии.

На днях Зеленский сообщил, что сдал положительный тест на коронавирус. Глава государства добавил, что собирается продолжить исполнять свои обязанности на самоизоляции.

Об успехе испытаний вакцины от коронавируса американской фармацевтической компании Pfizer и ее немецкого биотехнического партнера BioNTech стало известно 9 ноября. Представители Pfizer заявили, что третья фаза испытаний продемонстрировала эффективность вакцины более чем у 90% испытуемых.