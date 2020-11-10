Выращенное при президентстве Александра Лукашенко прозападное лобби в Белоруссии внушило пророссийским гражданам простую мысль о том, что в России якобы все значительно хуже, чем в республике. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в эфире интернет-канала Politwera

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

«И многие белорусы, позитивно относящиеся к Лукашенко, в это верят. И они искренне считают Белоруссию осажденной крепостью, а Лукашенко — спасителем от США, от России, от Польши и от кого угодно», — пояснил Ищенко.

В результате складывается ситуация, которая одинаково плоха и для России, и для Белоруссии, поскольку белорусское государство фактически остается без союзников, а Россия все равно не может даже прекратить поддерживать Лукашенко, потому что его свержение приведет к власти силы гораздо хуже его, добавил политолог.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.