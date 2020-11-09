Космические силы США вооружаются «глушителями» российских и китайских спутников — Bloomberg
Космические силы США вооружаются «глушителями» российских и китайских спутников — Bloomberg
© РИА Новости, Владимир Родионов | Перейти в фотобанк
Как отмечается, основная цель спутника — дистанционное зондирование земли. Сферы, на которых он сосредоточен, — это городское строительство, мониторинг стихийных бедствий в сельском и лесном хозяйстве и другие отрасли, которым нужны аналогичные услуги.

Также будет тестироваться работоспособность экспериментальной технологии на частоте терагерцового.

Это одна из ключевых технологий мобильной связи шестого поколения в мире.

Ранее американская коммерческая компания по исследованию космоса SpaceX успешно вывела на орбиту Земли партию из 60 мини-спутников Starlink для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия.