Ракета-носитель Long March 6 успешно отправила с космодрома Тайюань на орбиту 13 спутников, один из которых является первым в мире испытательным аппаратом 6G, передает BBC 8 ноября

Космические силы США вооружаются «глушителями» российских и китайских спутников — Bloomberg © РИА Новости, Владимир Родионов | Перейти в фотобанк отмечается, основная цель спутника — дистанционное зондирование земли. Сферы, на которых он сосредоточен, — это городское строительство, мониторинг стихийных бедствий в сельском и лесном хозяйстве и другие отрасли, которым нужны аналогичные услуги.

Также будет тестироваться работоспособность экспериментальной технологии на частоте терагерцового.

Это одна из ключевых технологий мобильной связи шестого поколения в мире.

The "#UESTC" satellite (Star Era-12), the first #6G test satellite in the world and first one named after the university since its establishment, was successfully lifted off at Taiyuan Satellite Launch Center and entered the scheduled orbit on the morning of Nov. 6. pic.twitter.com/ouM2rpC7pS — UESTC-电子科技大学 (@UESTC1956) November 6, 2020

Ранее американская коммерческая компания по исследованию космоса SpaceX успешно вывела на орбиту Земли партию из 60 мини-спутников Starlink для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия.