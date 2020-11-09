Уроженка Закарпатья певица Лолита Милявская заметно и достаточно быстро похудела, но долгое время не делилась с журналистами секретом преображения. В качестве версий поклонники предполагали новую любовь, проблемы с дочерью и даже специальные операции, но все оказалось куда проще, написала на днях «Комсомольская правда»

Украинский певец шокировал поклонников изменениями после COVID-19 © ДП «Національне газетно-журнальне видавництво», редакція газети «Культура і життя» / wikimedia

В очередной раз, когда певица обратилась к знакомому дизайнеру Игорю Гуляеву, он сообщил ей, что в талии артистка стала уже на 17 сантиметров, «из чего он заключил, что я потеряла 17 килограммов».

При этом, по словам Лолиты, она ни в чем себе не отказывала и даже сказала, что не помнит, когда так много ела сладкого, как в весенний карантин. Использование диет, операций и изнуряющей физнагрузки артистка отрицает.

Секрет преображения оказался очень прост. Лолита уверена, что каждая женщина после 40 лет просто нуждается в качественном обследовании и наблюдении хорошего врача-эндокринолога, тогда и лишний вес, чаще всего связанный с гормональными нарушениями, уйдет.

«Если захотела съесть на ночь жареную картошку, поверьте, я это сделаю… Когда организм в норме, вы просто будете жить так, как он хочет. Вы его слушаете, не насилуете. Поэтому на вопрос: "Как вы похудели?" у меня ответ краткий: идите к эндокринологу», — посоветовала всем женщинам Лолита.