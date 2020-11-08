Кандидат в президенты США Джо Байден, о победе которого заявили ведущие американские СМИ, уже наметил свой первый шаг в новом политическом статусе: он намерен предпринять меры в области борьбы с коронавирусом. Об этом 7 ноября сообщил телеканал CNN со ссылкой на два источника

Байден заявил о своей победе на выборах в США © REUTERS, Tom Brenner/File Photo сообщении.

Этот орган будет сформирован еще до объявления имен членов нового правительства. Его возглавят три сопредседателя: бывший гглавный хирург Вивек Мурти, экс-комиссар Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Дэвид Кесслер и доктор Марселла Нуньес-Смит из Йельского университета.

Объединить усилия с губернаторами штатов и мэрами городов по борьбе с коронавирусом Байден обещал еще во время избирательной кампании.

Ранее Байден объявил о своем избрании президентом США и пообещал быть президентом для всех. Он смог набрать 270 голосов в коллегии выборщиков, которые необходимы для победы.

Действующий президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что выборы еще далеки до завершения и он намерен отстаивать собственную победу в суде.