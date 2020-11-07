Люди смогут жить в 30-километровой зоне отчуждения вокруг Чернобыля уже через полвека. Об этом 6 ноября заявил глава Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский в интервью журналу «Фокус»

Однако в 10-километровой зоне вокруг Чернобыля навсегда сохранятся непригодные для жизни условия, отметил министр.

«В 10-километровой зоне никогда не будут жить люди, но 30-километровая должна стать обычной украинской землей без ограничений через 50-60 лет. По нашим прогнозам, за это время радиоактивность элементов и конструкций значительно снизится, а чрезвычайно активные элементы укроем в геологическом хранилище», — рассказал Абрамовский.

Кличко прибыл в пылающий Чернобыль и рассказал о ситуации с пожарами © Facebook, Виталий Кличко

Министр также отметил, что в Чернобыльской зоне готовы к увеличению потока туристов и планируется возвести новые туристические «объекты-магниты» и привлекать инвесторов. Кроме того, он рассказал, что сейчас планируется демонтировать нестабильные конструкции внутри арки конфайнмента над ЧАЭС.

При этом Абрамовский заявил, что через 60 лет нужно будет изучать вопрос о том, как разобрать арку и приступить к разбору конструкций станции, поскольку «на Чернобыле больше нет опасных объектов».