Однако в 10-километровой зоне вокруг Чернобыля навсегда сохранятся непригодные для жизни условия, отметил министр.
«В 10-километровой зоне никогда не будут жить люди, но 30-километровая должна стать обычной украинской землей без ограничений через 50-60 лет. По нашим прогнозам, за это время радиоактивность элементов и конструкций значительно снизится, а чрезвычайно активные элементы укроем в геологическом хранилище», — рассказал Абрамовский.
При этом, по словам Абрамовского, виновные в поджогах в Чернобыле весной 2020 года не найдены. Он сообщил, что в ведомстве подготовили законопроект, который «незаконное пребывание в Чернобыльской зоне переводит в уголовную ответственность».
Министр также отметил, что в Чернобыльской зоне готовы к увеличению потока туристов и планируется возвести новые туристические «объекты-магниты» и привлекать инвесторов. Кроме того, он рассказал, что сейчас планируется демонтировать нестабильные конструкции внутри арки конфайнмента над ЧАЭС.
При этом Абрамовский заявил, что через 60 лет нужно будет изучать вопрос о том, как разобрать арку и приступить к разбору конструкций станции, поскольку «на Чернобыле больше нет опасных объектов».