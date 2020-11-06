«Эта пандемия коронавируса в целом является результатом плохой кармы, которую мы накопили в предыдущих жизнях. Это совершенно очевидно… Думаю, что разразившуюся в наши дни эпидемию COVID-19 можно отнести к началу кальпы болезней», — заявил Далай-лама.
По его словам, жителям Земли нужно сохранять мужество, поскольку испытания не скоро закончатся. Он рассказал, что в Абхидхарме (буддийском учении о мироустройстве) упоминается о кальпе (длительном временном периоде) оружия, кальпе болезней и кальпе голода.
Далай-лама пояснил, что кальпа оружия началась с Первой мировой войной, затем настал черед периодов голода и болезней, чему мы являемся свидетелями.
Чтобы направить благие пожеланию всему миру в борьбе с пандемией, Далай-лама призвал всех буддистов читать мантру Зеленой Тары «Ом Таре туттаре туре сваха».
Он отметил огромный вклад медиков и ученых в борьбу с коронавирусом и подчеркнул, что каждый может прилагать усилия, чтобы мир избавился от болезни.
С 5 по 7 ноября Далай-лама впервые проводит учения для российских последователей буддизма и всех интересующихся по видеосвязи из своей резиденции в Дхарамсале. Он рассказывает о фундаментальных буддийских трактатах и отвечает на вопросы аудитории.
В беседе также участвуют представители научного сообщества, в том числе Татьяна Черниговская (СПбГУ), академик Константин Анохин (МГУ), Александр Каплан (МГУ), Рубен Апресян (Институт философии РАН), Мария Фаликман (НИУ ВШЭ).