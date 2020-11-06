Духовный лидер буддистов рассказал о наступлении эпохи болезней и посоветовал читать исцеляющую мантру, чтобы помочь миру побороть пандемию вируса. Об этом он сообщил 6 ноября в комментарии РИА Новости во время онлайн-учений для буддистов России

«Эта пандемия коронавируса в целом является результатом плохой кармы, которую мы накопили в предыдущих жизнях. Это совершенно очевидно… Думаю, что разразившуюся в наши дни эпидемию COVID-19 можно отнести к началу кальпы болезней», — заявил Далай-лама.

Украинцы спросили далай-ламу об изменах и диетах © РИА Новости, Юрченко | Перейти в фотобанк

Далай-лама пояснил, что кальпа оружия началась с Первой мировой войной, затем настал черед периодов голода и болезней, чему мы являемся свидетелями.

Чтобы направить благие пожеланию всему миру в борьбе с пандемией, Далай-лама призвал всех буддистов читать мантру Зеленой Тары «Ом Таре туттаре туре сваха».

Он отметил огромный вклад медиков и ученых в борьбу с коронавирусом и подчеркнул, что каждый может прилагать усилия, чтобы мир избавился от болезни.

Самый красивый и самый северный. Как в Санкт-Петербурге появился буддийский храм и при чем здесь Нежин © РИА Новости, Игорь Руссак | Перейти в фотобанк

В беседе также участвуют представители научного сообщества, в том числе Татьяна Черниговская (СПбГУ), академик Константин Анохин (МГУ), Александр Каплан (МГУ), Рубен Апресян (Институт философии РАН), Мария Фаликман (НИУ ВШЭ).