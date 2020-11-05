«В ноябре-декабре существенных изменений ни для Зеленскому, ни для Слуги народа не предвидится. Соответственно, не стоит ожидать ни отставки правительства, ни досрочных выборов Верховной Рады», — сообщил Росс.
Также он отметил, что досрочные «выборы невыгодны и нелогичны для Зеленского в нынешней ситуации, а потому он сделает все, чтобы Верховная Рада нынешнего созыва просуществовала всю свою каденцию».
Кроме того, Росс полагает, что сохранит свой пост премьер-министр Денис Шмыгаль, так как, по его словам, «между Зеленским и Ахметовым существуют хорошие договоренности, а Шмыгаль… является человеком Ахметова».
Согласно прогнозу Росса, в ноябре и декабре в жизни Украины наступит затишье, а перемены возможны лишь начиная с 2021 года.