Несмотря на провальные для партии власти результаты местных выборов, глобальных перестановок в правительстве Украины в ближайшее время не произойдет. Об этом заявил астролог Влад Росс, передает 5 ноября «Главред»

«В ноябре-декабре существенных изменений ни для Зеленскому, ни для Слуги народа не предвидится. Соответственно, не стоит ожидать ни отставки правительства, ни досрочных выборов Верховной Рады», — сообщил Росс.

Украинский астролог назвал точную дату окончания пандемии © vladross.com.ua

Кроме того, Росс полагает, что сохранит свой пост премьер-министр Денис Шмыгаль, так как, по его словам, «между Зеленским и Ахметовым существуют хорошие договоренности, а Шмыгаль… является человеком Ахметова».

Согласно прогнозу Росса, в ноябре и декабре в жизни Украины наступит затишье, а перемены возможны лишь начиная с 2021 года.