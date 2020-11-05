«Хочу сделать перекличку: кто уже переболел? Кто болеет сейчас? Заметила, что за это время очень ограничена моя география передвижения в Киеве — дом-студия-кафе. Могу сказать, что в моей команде уже несколько человек переболело. К счастью, без осложнений! Круг сужается», — написала Джамала.
Певица рассказала поклонникам о том, что в качестве профилактики коронавируса принимает витамины C и D, правда усомнилась, помогут ли они от болезни.
Многие подписчики ответили на вопрос звезды и рассказали, как сами переболели COVID-19, кто-то давал советы как определить недуг, другие рекомендовали способы лечения. Но были и те, кто обратил внимание на новую стрижку Джамалы и ее внешний вид.
«Нет, эта прическа не подходит, не красиво, аж постарела», «Такой "лук" не очень… Вы можете выглядеть нежнее и опрятнее», — написали подписчики.
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Друзі, як ви? Як ваше здоров’я? ⠀ Хочу зробити перекличку: хто вже перехворів? хто хворіє зараз? 😢 Помітила, що за цей час дуже обмежилася моя географія пересування в Києві — дім-студія-кав’ярня. Ну, може, ще одне якесь місце. Я переважно намагаюся бути в знайомих місцях чи вдома. Це моя нова реальність. ⠀ Можу сказати, що в моїй команді вже кілька людей перехворіло. На щастя, без ускладнень! Коло звужується. А як у вас? Як підтримуєте імунітет? (Я, наприклад, вітамінами C і D. Допоможе? Не завадить 😂) Дотримуєтесь карантину вдома чи десь буваєте?
Крымско-татарская исполнительница Джамала представляла Украину на «Евровидении-2016» с песней «1944», посвященной депортации крымских татар.
По просьбе российской стороны оргкомитет «Евровидения» проверил композицию на политическое содержание, однако не обнаружил какого-либо нарушения регламента, поскольку песня касается исторического события.
Однако после окончания музыкального конкурса президент Украины Петр Порошенко признался, что изначально композиция называлась «Крым наш».