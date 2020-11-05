Певица Джамала опубликовала серию снимков, которые были сделаны возле кофейни, принадлежащей ее семье. Пост артистка выложила в Instagram 3 ноября

«Хочу сделать перекличку: кто уже переболел? Кто болеет сейчас? Заметила, что за это время очень ограничена моя география передвижения в Киеве — дом-студия-кафе. Могу сказать, что в моей команде уже несколько человек переболело. К счастью, без осложнений! Круг сужается», — написала Джамала.

Икра и устрицы отменные: Седокова в разгар эпидемии похвасталась походом в театр © РИА Новости, Евгения Новоженина | Перейти в фотобанк

Многие подписчики ответили на вопрос звезды и рассказали, как сами переболели COVID-19, кто-то давал советы как определить недуг, другие рекомендовали способы лечения. Но были и те, кто обратил внимание на новую стрижку Джамалы и ее внешний вид.

«Нет, эта прическа не подходит, не красиво, аж постарела», «Такой "лук" не очень… Вы можете выглядеть нежнее и опрятнее», — написали подписчики.

Крымско-татарская исполнительница Джамала представляла Украину на «Евровидении-2016» с песней «1944», посвященной депортации крымских татар.

По просьбе российской стороны оргкомитет «Евровидения» проверил композицию на политическое содержание, однако не обнаружил какого-либо нарушения регламента, поскольку песня касается исторического события.

Однако после окончания музыкального конкурса президент Украины Петр Порошенко признался, что изначально композиция называлась «Крым наш».