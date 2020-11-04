Эксперт считает, что массовые протесты в Польше наносят удар по авторитету и имиджу правящей коалиции, которая должна будет учитывать мнение той части протестующих, которая не поддерживает курс польских властей на милитаризацию.
«Поэтому с точки зрения дальнейшего развития — да, власть будет пытаться реализовать эти военные проекты с США, но с другой стороны, все может поменяться, если протестующие усилят свое политическое влияние и давление на власть», — указал Дзермант.
С этой точки зрения протесты в Польше выгодны Белоруссии, поскольку они ослабляют правящий режим в Польше и заставляют его менять пока внутреннюю политику, но, возможно, что и внешнюю.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.