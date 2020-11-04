В Польше есть консенсус по поводу своего видения в рамках Европы как некого форпоста США на восточном фланге НАТО. Но Варшава будет вынуждена пересматривать эту стратегию. Об этом рассказал белорусский политолог Алексей Дзермант в интервью изданию Украина.ру

Алексей Дзермант: Байден может подтолкнуть Белоруссию к более тесному союзу с Россией © Facebook, Алексей Дзермант

«Поэтому с точки зрения дальнейшего развития — да, власть будет пытаться реализовать эти военные проекты с США, но с другой стороны, все может поменяться, если протестующие усилят свое политическое влияние и давление на власть», — указал Дзермант.

С этой точки зрения протесты в Польше выгодны Белоруссии, поскольку они ослабляют правящий режим в Польше и заставляют его менять пока внутреннюю политику, но, возможно, что и внешнюю.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.