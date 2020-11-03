«Александр Лукашенко одобрил проект межправительственного соглашения с Соединенными Штатами Америки о воздушном сообщении в качестве основы для проведения переговоров. Соответствующий указ глава государства подписал 3 ноября», — говорится в сообщении.
Полномочия по переговорам и подписанию соглашения глава государства возложил на Министерство транспорта и коммуникаций Белоруссии.
По словам белорусского политолога Алексея Дзерманта, в телефонном разговоре с госсекретарем США Майком Помпео Лукашенко поддержал Дональда Трампа в борьбе за пост президента, так как тот занял сдержанную позицию во время белорусского кризиса.