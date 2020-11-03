Межправительственное соглашение Белоруссии и США о воздушном сообщении получило одобрение президента Александра Лукашенко. Об этом 3 ноября сообщило агентство «Белта»

«Александр Лукашенко одобрил проект межправительственного соглашения с Соединенными Штатами Америки о воздушном сообщении в качестве основы для проведения переговоров. Соответствующий указ глава государства подписал 3 ноября», — говорится в сообщении.

Алексей Дзермант: Байден может подтолкнуть Белоруссию к более тесному союзу с Россией © Facebook, Алексей Дзермант

По словам белорусского политолога Алексея Дзерманта, в телефонном разговоре с госсекретарем США Майком Помпео Лукашенко поддержал Дональда Трампа в борьбе за пост президента, так как тот занял сдержанную позицию во время белорусского кризиса.