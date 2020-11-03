Президент США Дональд Трамп может сохранить свой пост за счет голосов жителей американской глубинки, которые не выставляют свою позицию напоказ, но в итоге выберут его. Об этом директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарёв рассказал в интервью изданию Украина.ру

Андрей Золотарев: кто он © скриншот с видео "UKRLIFE.TV"

«Для многих это стало неожиданностью, несмотря на то что были предупреждения о так называемом «коэффициенте лжи», который не позволяет выявить этих скрытых сторонников. На этом обожглась и команда Клинтон, которая считала свое преимущество слишком большим. Но результаты показали, что как раз в ключевых штатах, несмотря на то что она победила по общему числу голосов, по голосованию выборщиков ее обошел Трамп. Это стало для многих сюрпризом, в том числе и в Киеве. Хотя об этом предупреждали», — указал Золотарев.

Самая большая проблема состоит в том, добавил политолог, что Америка впервые за 160 лет в шаге от гражданского конфликта, поскольку ни одна из сторон не готова признать победу другой.

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