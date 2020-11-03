В случае победы Дональда Трампа на выборах президента США у украинских олигархов появится возможность оттянуть свой неизбежный конец, считает украинский политолог Андрей Золотарёв

Сергей Марков: В случае победы Байдена политика США будет менее антироссийской © РИА Новости, Нина Зотина

- Андрей Владимирович, как на Украине освещают эти выборы, на кого делают ставку?

— Если говорить о букмекерских конторах Киева, то ставку делают на Байдена. Но каждый надеется на победу нужного им кандидата. Порошенко надеется на Байдена, Коломойский, думаю, на Трампа, учитывая его связи с Джулиани. Часть экспертного сообщества говорит о победе Байдена, часть говорит о шансах Трампа.

Официальный Киев занял позицию нейтралитета, памятуя о том, как неуклюже и глупо поступила команда Порошенко, которая сложила все яйца в одну корзину и открыто «топила» за Клинтон, и к каким последствиям это привело. Здесь позиция Зеленского правильная, учитывая, что Киев не имеет политического веса, чтобы активно играть в ракурсе американских выборов. Он дистанцировался от этих выборов, уповая на то, что сохранится двухпартийная поддержка Киева.

Если говорить о прогнозах экспертов, то часть из них указывает на потенциал скрытого избирателя Трампа, реднеков (жаргонное название белых фермеров, жителей сельской глубинки США. — Ред.), которые не выставляют свою позицию напоказ, но в день выборов приходят на участки и голосуют. Это то, что может спасти Трампа. Андрей Золотарев: кто он © скриншот с видео "UKRLIFE.TV"

Такой же эффект скрытого избирателя на прошедших местных выборах в Украине показала Партия Шария, которую социологи не видели в упор, но которая прошла в горсоветы крупных городов юго-востока. Для многих это стало неожиданностью, несмотря на то что были предупреждения о так называемом «коэффициенте лжи», который не позволяет выявить этих скрытых сторонников.

На этом обожглась и команда Клинтон, которая считала свое преимущество слишком большим. Но результаты показали, что как раз в ключевых штатах, несмотря на то что она победила по общему числу голосов, по голосованию выборщиков ее обошел Трамп. Это стало для многих сюрпризом, в том числе и в Киеве. Хотя об этом предупреждали. Самое главное в другом. Америка впервые за 160 лет в шаге от гражданского конфликта, поскольку ни одна из сторон не готова признать победу другой. Как будут развиваться события, посмотрим.

- Повлияли ли на настроения американских избирателей и американского истеблишмента коррупционные скандалы, связанные с Украиной?

— Если только скандал с сыном Байдена. Украина — это слишком абстрактное понятие для американцев. Это глубокая периферия их геополитических интересов. На их настроения больше влияют сексуальные домогательства Байдена к бывшей сотруднице Конгресса Таре Рид и то, что он находится не в лучшей физической форме. Это привело к тому, что в последние недели разрыв между ним и Трампом начал сокращаться. Не все так однозначно: кто лучше для России и Украины, Трамп или Байден? Мнение экспертов © REUTERS, Edgard Garrido

- Трамп постоянно повторяет, что оказал реальную помощь Украине, поставив вооружение, а не подушки и одеяла, как Обама. Что на самом деле за эти почти 4 года Трамп сделал для Украины?

— Пришли только «джавелины». Но говорить о том, что эти 200 ракет стратегически изменили баланс сил, нельзя. Украинская армия по-прежнему остается ухудшенной копией Советской армии.

Трамп не врет. В отличие от Обамы, который больше поддерживал Украину морально, Киев при Трампе действительно получил летальное оружие, ряд средств радиоэлектронной борьбы и радары. Но достаточно посмотреть на объемы военной помощи Афганистану или Ираку, и все станет на свои места.

- Если Трамп останется у власти, будет ли он проводить более активную политику по Украине и зачищать пресловутых «соросят»?

Геворг Мирзаян: После выборов США погрязнут во внутреннем конфликте © РИА Новости, Нина Зотина

- Если Байден придет к власти и предложит Зеленскому возобновить прямое внешнее управление Украиной, согласится ли он?

— Дело в том, что публично это озвучено не будет. У демократов по определению было куда больше людей, которые разбирались в украинских реалиях, и понятно, что они будут куда более активны на украинском направлении. Но Порошенко не учитывает, что после скандала с аудиозаписями американцы не будут иметь дела с людьми, которые их подставляют.

- Как Зеленскому следовало бы себя вести с победителем американских выборов?

— Владимиру Александровичу стоит вспомнить о своем киногерое Голобородько, который-таки восстал против внешнего управления. Потому что игра ва-банк в открытом альянсе с «соросятами» может обрушить остатки рейтинга президента и привести к печальным для него последствиям.