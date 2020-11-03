За сутки на Украине число больных COVID-19 составило 8899. Об этом 3 ноября свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны Украины

Всего с начала пандемии на Украине заболели 411 093 человека, 168 868 (+5100) выздоровели, 7532 скончались. За сутки летальных случаев зафиксировали 157.

В Киеве могут снова закрыть метро © Ukraina.ru

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может вернуться к жесткому карантину, если число заболевших коронавирусом составит более 9,5 тысячи случаев за сутки.

По прогнозу Киевской школы экономики, до конца года жертвами COVID-19 могут стать 20 тысяч украинцев каждые сутки. Кабинет министров Украины продлил карантин до 31 декабря.