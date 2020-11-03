В интервью изданию Украина.ру политолог Сергей Марков выразил мнение, что американские политики будут заняты решением внутренних проблем, поэтому устраивать государственный переворот для прихода к власти будет трудно

Эксперт не разделяет точку зрения, что после выборов в Соединенных Штатах начнется цветная революция.

«Конечно, большинство американских фондов и спецслужб, которые занимаются подготовкой цветных революций, находятся в рамках широкой коалиции, которая поддерживает Байдена, но в Америке сейчас настолько очевиден внутренний кризис, который не будет преодолен в случае победы Байдена», — сказал в интервью изданию Украина.ру политолог Сергей Марков. Битва за Белый дом: всё, что нужно знать о президентских выборах в США 2020 года

В середине сентября портал Revolver News сообщил, что функционеры Демократической партии применяют в стране ту же тактику, которой пользовалась американская разведка США для начала цветных революций в других странах, например на Украине. Как это происходит, в эфире телеканала Fox News рассказал сотрудник этого портала, а в прошлом спичрайтер нынешнего президента США Даррен Битти. По его словам, одной из ключевых фигур в этой операции выступает функционер Демократической партии, работавший в предыдущей администрации, Норм Айзен — автор «методички по цветной революции», в которой для свержения неугодных режимов предложен сценарий с подтасовками результатов выборов для создания массовых протестов, ставящих под сомнение легитимность конкретного лидера. К тому же в конце 2019-го — начале 2020-го он консультировал демократов по процедуре импичмента в отношении Дональда Трампа.

«Главная причина этого кризиса заключается в том, что американский истеблишмент ведет страну в неправильном направлении, американцы живут все хуже и хуже. И победа страдающего деменцией Байдена, которая как раз будет означать победу истеблишмента и «глубинного государства», виновного в этом кризисе, приведет к тому, что американский кризис будет только усугубляться. Американцы будут заняты внутренними проблемами, поэтому им будет трудно заниматься цветными революциями», — заявил Марков.

США еще никогда не были так расколоты, как сейчас. Всплеск коронавирусной инфекции, недовольство действиями властей на этом направлении, протесты против расовой несправедливости и полицейского произвола, падение ВВП и рост безработицы из-за карантина — все это накалило обстановку в стране до предела. Как предположил в интервью изданию Украина.ру американист Борис Межуев, некоторые сторонники Трампа не решатся проголосовать за него, опасаясь начала гражданской войны в случае его победы.