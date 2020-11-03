Президент США Дональд Трамп, вводя санкции против проекта «Северный поток - 2», руководствовался исключительно своими бизнес-интересами. Об этом доцент Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян сказал в интервью изданию Украина.ру

Северный поток-2: главная политическая и экономическая интрига начала XXI века © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

«Трамп это сделал не из-за нелюбви к России или русофобии, а из-за бизнеса. Для него это чистый бизнес — американские поставки нефти в Европу. В этом плане Трамп предсказуем, потому что с ним можно договариваться. Что касается "Северного потока", то Трамп не остановил, а приостановил. Если бы Трамп хотел остановить "Северный поток-2", он бы сделал это в 17-м году, а сейчас уже останавливать поздно», — заявил Мирзаян.

На президентских выборах в США, которые состоялись 3 ноября, основными соперниками стали республиканец Трамп и демократ Джо Байден. Профессор истории университета в Вашингтоне Аллан Лихтман, который предсказал победу на президентских выборах Рональда Рейгана в 1984 году, Джорджа Буша-старшего — в 1988, Билла Клинтона — в 1992, Барака Обамы — в 2008 и Трампа — в 2016, уверен, что в этом году выиграет бывший вице-президент страны Байден.

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