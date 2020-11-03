В состав групп входят полицейские и представители органов власти. За первые сутки работы они провели около 40 рейдов по торговым учреждениям и заведениям общественного питания.
Удалось выявить, что почти каждый второй субъект хозяйствования нарушает установленные карантинные ограничения.
На нарушителей составлено 17 протоколов по ст. 44-3 Кодекса об административных правонарушениях (гражданам грозит штраф от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, должностным лицам — штраф от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан).
Отмечается, что решение о создании мобильных групп было принято после того, как большинство населенных пунктов Одесской области оказалось в «оранжевой» зоне эпидемической опасности. Сюда входят города Одесса, Балта, Белгород-Днестровский, Черноморск, Подольск, Южный, а также Ананьевский, Арцизский, Беляевский, Болградский, Великомихайловский, Захаровский, Измаильский, Килийский, Кодымский, Любашевский, Николаевский, Окнянский, Ренийский, Раздельнянский, Тарутинский и Ширяевский районы области.
Часть населенных пунктов области отнесена к «красной» зоне. Это города Беляевка, Измаил и Теплодар, Балтский, Березовский, Ивановский, Лиманский, Овидиопольский, Подольский, Савранский, Саратский и Татарбунарский районы.
В «красной» зоне предписан запрет деятельности развлекательных и спортивных заведений, учреждений культуры, детских лагерей, учебных заведений, прекращает работу общественный транспорт.