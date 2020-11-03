В Одесской области для контроля за соблюдением карантинных мер созданы специальные рейдовые мобильные группы, сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области 2 ноября

В состав групп входят полицейские и представители органов власти. За первые сутки работы они провели около 40 рейдов по торговым учреждениям и заведениям общественного питания.

Удалось выявить, что почти каждый второй субъект хозяйствования нарушает установленные карантинные ограничения.

На нарушителей составлено 17 протоколов по ст. 44-3 Кодекса об административных правонарушениях (гражданам грозит штраф от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, должностным лицам — штраф от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан).

Украина продлила карантин до конца года © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Часть населенных пунктов области отнесена к «красной» зоне. Это города Беляевка, Измаил и Теплодар, Балтский, Березовский, Ивановский, Лиманский, Овидиопольский, Подольский, Савранский, Саратский и Татарбунарский районы.

В «красной» зоне предписан запрет деятельности развлекательных и спортивных заведений, учреждений культуры, детских лагерей, учебных заведений, прекращает работу общественный транспорт.