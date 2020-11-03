В результате инцидента никто не пострадал. Съемочная группа обнаружила на первом этаже отеля разбитую витрину, в которой были отверстия и множество трещин.
«Я писал сюжет, услышал звуки, как мне показалось, — выстрелов. Их я могу по своему опыту работы в горячих точках различить. После этого я спустился вниз, вход был перекрыт полицией, затянут полицейской лентой», — рассказал Веселовский.
Позже выяснилось, что пули в стекло отеля попали случайно. По словам журналиста, перестрелку устроили люди в машинах. Они целились друг в друга, а в витрину попали шальные пули.
В конце октября в министерстве иностранных дел России выразили возмущение в связи с бездействием американских правоохранительных органов в связи с нападениями на российских журналистов в США.