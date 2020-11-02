Для России, считает эксперт, было бы идеально сохранение у власти Лукашенко с быстрым переходом к политической реформе, которая приведет к нормальному эволюционному процессу смены белорусской системы.
«Для Запада необходима революция в Белоруссии. И они разгоняют революционную волну. В чем им Лукашенко по мере возможностей помогает. Потому что своими действиями он нагнетает революционные настроения», — указал Ищенко.
И российские СМИ, и Запад уделяют больше внимания протестам в Белоруссии именно потому, добавил политолог, что там напрямую сталкиваются их интересы, которые противоречат друг другу.
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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.
Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.
В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.