Во время протестов в Белоруссии сейчас решается не вопрос о том, останется ли Александр Лукашенко у власти, а о том, какая система придет на смену системе Лукашенко. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

«Для Запада необходима революция в Белоруссии. И они разгоняют революционную волну. В чем им Лукашенко по мере возможностей помогает. Потому что своими действиями он нагнетает революционные настроения», — указал Ищенко.

И российские СМИ, и Запад уделяют больше внимания протестам в Белоруссии именно потому, добавил политолог, что там напрямую сталкиваются их интересы, которые противоречат друг другу.

Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.