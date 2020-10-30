В новом выпуске программы «Ищенко о главном» политолог Ростислав Ищенко рассказал, чем закончатся протесты в Польше и не только

«Все еще в цилиндре и смокинге»: Ищенко объяснил, почему националисты сплотились вокруг Порошенко © Владимир Трефилов

Почему страны Евросоюза поддерживают протесты в Белоруссии, но отмалчиваются о протестах в Польше?

Почему забастовка Тихановской провалилась в Белоруссии?

Готов ли президент Молдавии Игорь Додон к протестам в своей стране?

Зачем Западу нужен майдан в Молдавии?

Парламентские выборы в Грузии: вернется ли бывший глава государства Михаил Саакашвили на родину?

31 октября парламентские выборы пройдут в Грузии. В этих выборах участвует рекордное количество партий — 48. Чтобы попасть в парламент им нужно преодолеть 1% барьер. По разным социологическим опросам правящая партия «Грузинская мечта» может набрать 36%, а партии Саакашвили «Единое национальное движение» социологи прогнозируют результат около 15%.