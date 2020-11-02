За прежнего городского голову Андрея Райковича отдали голоса 53,5% избирателей, сообщается на сайте пресс-службы горсовета Кропивницкого 2 ноября

«Сегодня, 2 ноября, члены городской территориальной избирательной комиссии объявили результаты голосования за городского голову Кропивницкого, состоявшихся 25 октября 2020 года. За действующего главу города Андрея Райковича проголосовали 27 839 тысяч горожан, а это 53,53% от общего количества тех, кто принял участие в голосовании», — уточняется на сайте.

Кропивницкий перед выборами: борьба региональных лидеров на фоне падения «слуг народа» © userapi.com Артема Стрижакова, выступавшего против переименования Кировограда в Кропивницкий.

В 2020 году на выборах также развернулась борьба «Пропозиции» Райковича (ранее ставленника Петра Порошенко) и «Перспективы города» Стрижакова (ранее — в Партии регионов).