«Сегодня, 2 ноября, члены городской территориальной избирательной комиссии объявили результаты голосования за городского голову Кропивницкого, состоявшихся 25 октября 2020 года. За действующего главу города Андрея Райковича проголосовали 27 839 тысяч горожан, а это 53,53% от общего количества тех, кто принял участие в голосовании», — уточняется на сайте.
Райкович занимает должность городского головы Кропивницкого с 27 октября 2015 года. На выборах в 2015 году он с перевесом лишь в 300 голосов выиграл гонку за кресло мэра у самовыдвиженца Артема Стрижакова, выступавшего против переименования Кировограда в Кропивницкий.
В 2020 году на выборах также развернулась борьба «Пропозиции» Райковича (ранее ставленника Петра Порошенко) и «Перспективы города» Стрижакова (ранее — в Партии регионов).